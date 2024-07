Semifinále ME 2024: Španieli so šancou na piate finále

Utorok 9. júla, 21.00 h - štvrťfinále /Allianz Arena, Mníchov/

Španielsko - Francúzsko



rozhodca: Slavko Vinčič (Slovin.)



Predpokladané zostavy:



Španielsko: Simon - Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Olmo, Rodri, Fabian - Yamal, Morata, N. Williams

Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kante, Tchouameni, Rabiot - Griezmann - Kolo Muani, Mbappe

Mníchov 8. júla (TASR) - Semifinále futbalových ME v Nemecku odštartuje súbojom Španielska a Francúzska, ktorý je na programe v utorok od 21.00 h v Mníchove. Španielsko sa usiluje o piate finále v histórii ME, pričom iba Nemecko si ich zahralo viac (6). Francúzi si môžu zahrať o titul na kontinentálnom šampionáte štvrtýkrát.Španieli postúpili zo štyroch z piatich semifinále, ale v tejto fáze na EURO 2020 prehrali v rozstrele s neskorším víťazom Talianskom. "Les Bleus" sa podarilo postúpiť do finále v rokoch 1984, 2000 a 2016, ale mimo francúzskej pôdy iba raz (ME 2000 v Holandsku). Oba tímy sa na veľkých turnajoch stretli päťkrát, pričom naposledy zvíťazilo Španielsko, ktoré vo štvrťfinálovom súboji ME 2012 nasmerovalo svoju cestu za obhajobou titulu majstrov Európy.Španielsko pred dôležitým duelom trápi vypadnutie trojice hráčov. Na pravom kraji obrany nenastúpi Dani Carvajal, ktorý videl vo štvrťfinále proti Nemecku červenú kartu. Trest za žlté karty si odpyká stopér Robin Le Normand a v strede poľa nebude k dispozícii Pedri, ktorý pre zranenie kolena na turnaji skončil. Carvajala pravdepodobne nahradí 38-ročný Jesus Navas, ktorý bude čeliť Kylianovi Mbappemu. "," povedal o Navasovi španielsky tréner Luis de la Fuente, ktorý si myslí, že k ubráneniu najväčšej ofenzívnej hrozby súpera môže prispieť aj nepohoda kapitána Francúzska, keďže Mbappe hrá so zlomeným nosom: "."Napriek absenciám si de la Fuente uvedomuje silu svojho tímu, ktorý vo štvrťfinále zdolal domáceho topfavorita v stretnutí označovanom ako predčasné finále. "," povedal de la Fuente pre španielsky denník Marca.Francúzi nedali na turnaji priamo z hry ani jeden gól, raz sa presadil Mbappe v skupinovej fáze proti Poľsku z pokutového kopu. Proti Rakúsku aj Belgicku skórovali "Les Bleus" vďaka vlastnému gólu súpera a vo štvrťfinále po bezgólovej remíze s Portugalskom uspeli až z rozstrelu. Deschampsa na druhej strane môže tešiť defenzívna hra jeho tímu, ktorý inkasoval v piatich dueloch iba raz, z penalty od Poliakov. "," povedal 55-ročný tréner, ktorý je na lavičke Francúzska už 12 rokov a tím doviedol ku dvom účastiam vo finále MS vrátane zisku titulu majstrov sveta v roku 2018. Francúzi chýbali vo finále veľkého turnaja iba raz od roku 2014, keď na uplynulých ME vypadli už v osemfinále so Švajčiarskom. "" dodal Deschamps.