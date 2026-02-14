< sekcia Šport
Semifinále v Dallase skompletizovali Shapovalov a Shelton
Ďalší domáci hráč, dvojka turnaja Ben Shelton, zdolal Srba Miomira Kecmanoviča v troch setoch 5:7, 6:3, 6:4.
Autor TASR
Dallas 14. februára (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz zdolal vo štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Dallase krajana Sebastiana Kordu 6:7 (2), 6:4, 7:6 (5) a prebojoval sa do semifinále. Domáci najvyššie nasadený hráč sa v ňom stretne s Chorvátom Marinom Čiličom, ktorý si poradil s Britom Jackom Pinningtonom Jonesom 6:1, 6:4.
Ďalší domáci hráč, dvojka turnaja Ben Shelton, zdolal Srba Miomira Kecmanoviča v troch setoch 5:7, 6:3, 6:4. Deviaty hráč rebríčka ATP sa ďalej stretne s Denisom Shapovalovom z Kanady, ktorý vyradil turnajovú trojku, Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska (5:7, 6:4, 6:3).
dvojhra - štvrťfinále:
Denis Shapovalov (Kan.-7) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-3) 5:7, 6:4, 6:3, Ben Shelton (USA-2) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 5:7, 6:3, 6:4, Marin Čilič (Chor.) - Jack Pinnington Jones (V.Brit.) 6:1, 6:4, Taylor Fritz (USA-1) - Sebastian Korda (USA) 6:7 (2), 6:4, 7:6 (5)
