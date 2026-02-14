Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Semifinálovú štvoricu v Rotterdame skompletizoval Bublik

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Rotterdam 14. februára (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP 500 v Rotterdame. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil vo štvrťfinále nad domácim Holanďanom Boticom Van de Zandschulpom 3:6, 7:6 (4) a 7:5. V boji o finále sa stretne s Francúzom Ugom Humbertom, ktorý v piatkovom zápase zdolal Austrálčana Christophera O'Connella 6:4, 6:1.

Medzi najlepšou štvorkou nebude chýbať ani druhý nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý vyradil ďalšieho domáceho hráča Tallona Griekspoora v dvoch setoch 7:6 (2), 6:2. O druhú finálovú miestenku zvedie súboj s Kazachom Alexandrom Bublikom, ktorý si poradil so Španielom Jaumem Munarom v troch setoch 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3).



dvojhra - štvrťfinále:

Alexander Bublik (Kaz.-3) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3), Ugo Humbert (Fr.) - Christopher O'Connell (Austr.) 6:4, 6:1, Alex de Minaur (Austr.-1) - Botic Van de Zandschulp (Hol.) 3:6, 7:6 (4), 7:5, Felix Auger-Aliassime (Kan.-2) - Tallon Griekspoor (Hol.-7) 7:6 (2), 6:2
