Senát USA schválil zákon umožňujúci stíhanie zahraničného dopingu

Washington 17. novembra (TASR) - Senát USA prijal zákon, ktorý kriminalizuje porušenie antidopingových pravidiel, do platnosti vojde po podpise prezidenta. Legislatívu nazvali podľa Grigorija Rodčenkova, bývalého riaditeľa moskovského laboratória. Práve on vyniesol na povrch systematické štátom organizované podvádzanie ruských športovcov.



Legislatíva umožní americkým federálnym vyšetrovateľom stíhať doping na každom medzinárodnom podujatí, na ktorom sa zúčastní americký športovec, sponzor alebo vysielateľ. Usvedčeným previnilcom bude hroziť väzenie až na desať rokov a pokuta maximálne milión dolárov. "Tento zákon nám poskytuje nástroj na ochranu poctivých športovcov a tešíme sa, že čoskoro nadobudne účinnosť a pomôže zmeniť šport k lepšiemu," citoval web BBC šéfa Americkej antidopingovej agentúry Travisa Tygarta.



Nový zákon sa však zameriava najmä na trénerov, agentov, manažérov a funkcionárov s argumentom, že športovcov kontroluje Svetová antidpopingová agentúra (WADA). Práve tá v stanovisku vyjadrila pochybnosti a vzniesla otázku, prečo sú zo zákona vyčlenení americkí športovci: "Pri boji proti dopingu by sa mali zákony zjednocovať a nie drobiť. Môže sa stať, že pri strete viacerých jurisdikcií príde ku zmätkom, ktoré skomplikujú vyšetrovanie. A ďalšia otázka je, prečo tento zákon smeruje na medzinárodné podujatia, ale pre Ameriku nie je dosť dobrý?"