Streda 25. marec 2026Meniny má Marián
Senators podpísali trojročný nováčikovský kontrakt s Eliassonom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ottawa 25. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators uzavrel trojročný nováčikovský kontrakt so švédskym obrancom Gabrielom Eliassonom. „Senátori“ ho draftovali v roku 2014 v 2. kole z 39. miesta. Kontrakt začne platiť od sezóny 2026/2027.

Devätnásťročný Eliasson pôsobí od roku 2024 v tíme Barrie Colts v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Jeho hru charakterizujú dôsledná defenzíva a dôraz v osobných súbojoch. V základnej časti sezóny 2025/2026 bol najtrestanejší hráč ligy, keď nazbieral 122 trestných minút. V predošlom ročníku ich mal 116. „Gabrielova hra od draftu dospela. S jeho vývojom sme spokojní a jeho charakter a pracovná morálka dokonale zapadajú do tímu, ktorý budujeme,“ uviedol generálny manažér Ottawy Senators Steve Staios.
.

