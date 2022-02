Senegal je prvým finalistom Afrického pohára národov

Africký pohár národov



semifinále



Burkina Faso - Senegal 1:3 (0:0)

Góly: 82. I. B. Toure - 70. Diallo, 76. Dieng, 87. Mane

Douala 2. februára (TASR) - Futbalisti Senegalu sa stali prvými finalistami Afrického pohára národov. V stredajšom semifinále v Douale si poradili s Burkinou Faso 3:1 a do boja o titul postúpili rovnako ako pred tromi rokmi.Vtedy Senegalčania prehrali vo finále s Alžírskom 0:1. Pokus o reparát ich čaká v nedeľu, nastúpia buď proti domácemu Kamerunu alebo Egyptu. Senegal ešte nikdy nebol africkým šampiónom. Dvakrát zostal tesne pod vrcholom, okrem predošlej edície aj v roku 2002 na turnaji v Mali.Senegal mohol v prvom polčase dvakrát zahrávať pokutový kop, no VAR v oboch prípadoch zmenil pôvodný verdikt hlavného rozhodcu. V 39. minúte mal dobrú šancu Bande z Burkiny Faso, ale brankár Mendy jeho pokus vyrazil. Na opačnej strane líder senegalského tímu Sadio Mane vnútri šestnástky iba vyprášil rukavice brankára Burkiny Faso.V 70. minúte poslal Senegal do vedenia Abdou Diallo, ktorý sa po rohu najlepšie zorientoval v pokutovom území. O šesť minút zvýšil náskok Bamba Dieng po prihrávke od Maneho. Burkina sa nevzdala, v 82. minúte sa strelou k žrdi presadil Ibrahim Blati Toure - 1:2. Posledné slovo však mali Senegalčania a ich najlepší hráč Mane, ktorý ušiel brániacim hráčom a lobom prekonal vybehnutého brankára Burkiny - 1:3.