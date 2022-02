Senegal má prvý africký titul, rozhodujúcu jedenástku premenil Sané

Egyptský futbalista Mohamed Salah (uprostred) reaguje so spoluhráčmi po finále Afrického pohára národov vo futbale Senegal - Egypt v kamerunskom meste Yaoundé v nedeľu 6. februára 2022. Foto: TASR/AP

Senegalskí futbalisti a tréner Senegalu Aliou Cissé oslavujú po finále Afrického pohára národov vo futbale Senegal - Egypt v kamerunskom meste Yaoundé v nedeľu 6. februára 2022. Foto: TASR/AP

Senegalskí futbalisti sa tešia po finále Afrického pohára národov vo futbale Senegal - Egypt v kamerunskom meste Yaoundé v nedeľu 6. februára 2022. Foto: TASR/AP

Africký pohár národov - finále:

Senegal - Egypt 0:0 - 4:2 v jedenástkovom rozstrele

Yaoundé 7. februára (TASR) - Futbalisti Senegalu sa stali víťazmi Afrického pohára národov. Vo finálovom súboji v kamerunskom Yaoundé zdolali Egypťanov v jednástkovom rozstrele 4:2, keď z hry gól nepadol. Senegal vybojoval svoj prvý titul v súťaži.V očakávanom súboji hviezdnych zakončovateľov FC Liverpool mohol Sadio Mané poslať Senegal do vedenia už v 7. minúte. Lenže pokutový kop mu chytil brankár káhirského Zamaleku Mohamed Abou Gabal, ktorý si necháva na počesť svojej poľskej manželky hovoriť Gabaski. Západoafričania boli aktívnejší aj v ďalšom priebehu hry, no k svojej šanci sa dostal aj Mohamed Salah. Dve minúty pred koncom prvého polčasu však ukázal svoje kvality aj brankár Chelsea Edouard Mendy a Egypťanovi zneškodnil dobre umiestnenú strelu do vinkla.Aj po zmene strán hýrili aktivitou predovšetkým Senegalčania. V 53. min sa Mané predral až pred Gabala, no egyptský brankár mu zobral loptu spod nôh. Po hodine hry začali hrať tímy opatrne a duel smeroval do predĺženia. V ňom mali obe mužstvá po jednej veľkej šanci. Boulaye Dia sa už v 1. min dostal do protiútoku, no jeho strelu z uhla Gabal kryl. Mendy potom v 116. min zneškodnil strelu pod brvno Ziza.V piatej sérii jedenástkového rozstrelu nezopakoval Mané svoje zaváhanie z úvodu duelu a zariadil pre svoju krajinu premiérové oslavy afrického titulu. Salah sa už k slovu nedostal. Senegal uspel vo finále na tretí pokus. Predtým prehral v roku 2002 s Kamerunom a v roku 2019 s Alžírskom.