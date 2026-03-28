Sobota 28. marec 2026
Senegal pred zápasom proti Peru vystavil odobratú trofej z APN

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Senegalská futbalová federácia (FSF) sa obrátila na Športový arbitrážny súd (CAS) po rozhodnutí odobrať krajine titul.

Autor TASR
Paríž 28. marca (TASR) - Futbalisti Senegalu vystavili trofej z Afrického pohára národov pred sobotňajším prípravným zápasom proti Peru na Stade de France v Paríži. Trofej získali víťazstvom v kontroverznom finále proti Maroku, no prišli o ňu po rozhodnutí Africkej futbalovej konfederácie (CAF). Tá ustanovila Maroko za víťaza šampionátu.

Kapitán senegalskej reprezentácie Kalidou Koulibaly a jeho spoluhráči obkrúžili ihrisko pred duelom proti Peru počas predzápasového vystúpenia speváka Youssoua N'Doura. Senegalská futbalová federácia (FSF) sa obrátila na Športový arbitrážny súd (CAS) po rozhodnutí odobrať krajine titul. .
