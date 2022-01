Futbalisti Senegalu remizovali s Malawi 0:0, no vyhrali B-skupinu

Africký pohár národov

B-skupina:

Malawi - Senegal 0:0



Zimbabwe - Guinea 2:1 (2:0)

Góly: 26. Musona, 43. Mahachi - 49. Keita



tabuľka:



1. Senegal 3 1 2 0 1:0 5 - postup



2. Guinea 3 1 1 1 2:2 4 - postup



3. Malawi 3 1 1 1 2:2 4



4. Zimbabwe 3 1 0 2 3:4 3



/pozn.: Guinea skončila druhá v tabuľke na základe lepšieho vzájomného duelu s Malawi/



Yaoundé 18. januára (TASR) - Futbalisti Senegalu sa stali víťazmi B-skupiny na 33. ročníku Afrického pohára národov v Kamerune. Postačila im k tomu aj utorková remíza 0:0 s Malawi.Favorizovaný Senegal v zostave aj so Sadiom Manem mal v zápase prevahu, no organizovanú obranu Malawi nedokázal prekonať. Napokon mohol aj prehrať, keď desať minút pred koncom odpískal rozhodca v jeho neprospech pokutový kop, no po konzultácii s videoasistentom rozhodcu ho odvolal. Senegalu na prvenstvo v tabuľke postačilo skóre 1:0.V druhom stretnutí skupiny Zimbabwe zdolalo Guineu 2:1, hoci hralo už iba o česť. Guinea napriek prehre postúpila z 2. priečky so štyrmi bodmi, pretože vzájomný duel s Malawi vyhrala 1:0. Malawi s identickou bilanciou ako Guinea má veľkú šancu postúpiť z 3. miesta.