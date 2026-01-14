Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Senegal triumfoval nad Egyptom 1:0 a je vo finále, rozhodol Mane

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Senegalčania narazia na úspešnejšieho z dvojice Nigéria - Maroko, ktorých duel bol na programe o 21.00 SEČ.

Tanger 14. januára (TASR) - Futbalisti Senegalu si po štyroch rokoch zopakujú účasť vo finále Afrického pohára národov. V stredajšom semifinálovom zápase v marockom Tangeri zvíťazili nad Egyptom 1:0, do boja o trofej ich poslal krídelník saudskoarabského Al-Nassr Sadio Mane v 78. minúte. Senegalčania narazia na úspešnejšieho z dvojice Nigéria - Maroko, ktorých duel bol na programe o 21.00 SEČ.



Africký pohár národov

semifinále:

Senegal - Egypt 1:0 (0:0)

Gól: 78. Mane
.

