Senegal zdolal Ekvádor 2:1, postup zariadil Koulibaly

Senegalský fanúšik čaká na začiatok zápasu základnej A-skupiny Ekvádor - Senegal na majstrovstvách sveta vo futbale 29. novembra 2022 v katarskom meste Dauha. Foto: TASR - AP

A-skupina – 3. kolo:



Ekvádor - Senegal 1:2 (0:1)



Góly: 67. Caicedo - 44. Sarr, 70. Koulibaly. ŽK: I. Gueye (Sen.). Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), 44.569 divákov.



Ekvádor: Galindez - A. Preciado (85. Porozo), Torres, Hincapie, Estupinan - Gruezo (46. Cifuentes), Franco (46. Sarmiento), Caicedo - Plata, Estrada (64. Reasco), Valencia



Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss (74. N. Mendy), P. Gueye, I. Gueye - I. N´Diaye (74. Dieng), Dia (90.+5 Cisse), I. Sarr

Senegalský hráč Ismaila Sarr (vpravo) sa teší z gólu z penalty počas zápasu základnej A-skupiny Ekvádor - Senegal na majstrovstvách sveta vo futbale 29. novembra 2022 v katarskom meste Dauha. Foto: TASR - AP

konečná tabuľka A-skupiny:



1. Holandsko 3 2 1 0 5:1 7*



2. Senegal 3 2 0 1 5:4 6*



3. Ekvádor 3 1 1 1 4:3 4



4. Katar 3 0 0 3 1:7 0



* postup do osemfinále





Al Raján 29. novembra (TASR) - Futbalisti Senegalu zvíťazili v utorkovom zápase A-skupiny na MS v Katare nad Ekvádorom 2:1. Africkému zástupcovi, ktorý skončil v tabuľke druhý za Holandskom, zabezpečil postup do osemfinále premiérovým gólom v reprezentácii kapitán Kalidou Koulibaly.Senegal postúpil medzi najlepších šestnásť účastníkov druhýkrát pri svojej tretej účasti na MS. V osemfinálovom zápase v Al Chore sa v nedeľu 4. decembra stretnú s víťazom B-skupiny."Bitku" o postup do osemfinále začal lepšie Senegal. Prvú veľkú šancu zahodil v tretej minúte Idrissa Gueye, ktorý z ideálnej pozície v šestnástke netrafil priestor brány. V 8. minúte z podobného miesta mieril mimo v tutovke Dia. Následne sa hra upokojila a Juhoameričania sa snažili presadiť postupnou medzihrou, avšak tá bola zo strany Ekvádoru bola prakticky neškodná. Bol to africký zástupca, kto opäť pohrozil v 23. minúte, keď Galindez iba očami sledoval dráhu nebezpečnej strely z kopačky Ismailu Sarra. Senegal bol za aktivitu odmenený v závere prvého polčasu. V 44. minúte poslal Hincapie v pokutovom území k zemi Sarra a faulovaný krídelník otvoril z bieleho bodu skóre - 0:1.Ak chceli Ekvádorčania pomýšľať na postup, museli zvýšiť ofenzívnu kreativitu. Prvýkrát v zápase sa pripomenuli strelou do priestoru brány až v 49. minúte. Pokus striedajúceho Cifuentesa však nebol umiestnený ani razantný a našiel iba pripraveného brankára Mendyho. Senegalčania nepúšťali svojho súpera do priestorov, z ktorých by hrozil gól. Afričania si však nedali pozor v 67. minúte pri prvom rohovom kope Ekvádoru a predĺženú loptu do brány dorazil Caicedo - 1:1. Ekvádor sa však z postupového výsledku tešil iba necelé tri minúty. V 70. minúte po štandardnej situácii spadla centrovaná lopta nešťastne na stehno brániacemu Valenciovi, od ktorého sa odrazila k nekrytému Koulibalymu a senegalský kapitán premiérovým gólom v reprezentácii poslal svoj tím do osemfinále MS.