Senegal zdolal v A-skupine Katar 3:1, organizátor s druhou prehrou

Senegalský futbalista Boulaye Dia strieľa úvodný gól v zápase základnej A-skupiny Katar - Senegal na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR/AP

A-skupina, 2. kolo:



Katar - Senegal 1:3 (0:1)



Góly: 78. Muntari - 41. Dia, 48. Diedhiou, 84. Dieng, ŽK: Mohammad, Ahmed, Madibo - Dia, Jacobs, Ciss. Rozhodovali: Lahoz - Devis, del Palomar (všetci Šp.), 41.797 divákov.



Katar: Barsham - Mohammad, Miguel (83. Waad), Khoukhi, Hassan, Ahmed (83. Salman) - Boudiaf (69. Hatem), Madibo, Al-Haydos (74. Muntari) - Ali, Afif



Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (78. Cisse) - I. Sarr (74. Ndiaye), N. Mendy (78. P. Sarr), I. Gueye, Diatta (64. Ciss) - Dia, Diedhiou (74. Dieng)



Senegalský futbalista Famara Diedhiou sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase základnej A-skupiny Katar - Senegal na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Domáci katarský futbalista Akrám Afíf padá po zákroku hráča Senegalu Ismailu Sarra v zápase základnej A-skupiny Katar - Senegal na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR/AP

hlasy /AFP/:



Felix Sanchez, tréner Kataru: "Dnes sme ukázali, čo dokážeme. Boli sme konkurencieschopní a hrali sme dobre. Samozrejme, kľúčový je výsledok, ale ukázali sme lepší výkon. Musíme sa pripraviť na Holandsko, vieme, že to bude ešte ťažší zápas."



Youssouf Sabaly, obranca Senegalu: "Dokázali sme vyhrať, čo bolo po zlom štarte dôležité. Máme druhú šancu, čaká nás ešte jedno ´finále´ a musíme sa naň pripraviť."

Dauha-Al Thumama 25. novembra (TASR) - Futbalisti Senegalu zvíťazili vo svojom druhom zápase na 22. majstrovstvách sveta v Dauha-Al Thumama nad domácim Katarom 3:1. Za "levov" sa presadil útočníci Boulaye Dia, Famara Diedhou a striedajúci Bamba Dieng. Historicky prvý gól domácich na svetových šampionátoch dal hlavou Mohammed Muntari.O 17.00 SEČ nasledoval ďalší duel skupiny medzi Holandskom a Ekvádorom v Dauhe. Stretnutia tretieho a záverečného kola skupiny sa odohrajú v utorok 29. novembra. Ekvádor čaká od 16.00 h Senegal a v rovnakom čase nastúpia Holanďania proti domácemu výberu.Prvý polčas bol podľa očakávania v réžii Senegalu, domáci Katarčania sa držali vzadu a sústredili sa na defenzívu s cieľom neinkasovať. To sa im darilo a africký tím sa dlho nevedel dostať do lepšej šance, jeho hráči krúžili okolo defenzívneho bloku súpera, ale chýbala im prieniková prihrávka. Navyše bolo v hre oboch tímov až príliš veľa nepresností a tak zápasu chýbalo tempo. Prvá väčšia príležitosť prišla v 16. minúte, no Barsham si poradil so strelou Diattu z veľkého uhla. Chvíľu na to namieril I. Gueye vedľa pravej žrde. Katarčania sa len sporadicky dostávali s loptou do útoku, no v 34. minúte im vyšla rýchla akcia po ľavej strane. Afif spadol v šestnástke po súboji so Sarrom, ktorý doňho narazil zozadu, no Lahoz penaltu nezapískal a neozval sa ani VAR. O sedem minút neskôr tretíkrát v zápase zaváhal Khoukhi a tentokrát to už malo gólový trest. Stopér Kataru chcel v strede šestnástky odkopnúť loptu, no pošmykol sa a nabil rovno nabiehajúcemu Diaovi, ktorý zoči-voči Barshamovi nezaváhal - 0:1.Senegal sa presadil aj v úvode druhého dejstva, keď obrana Kataru pri rohu nezachytila nábeh Diedhioua zo stredu šestnástky na prvú žrď a dovolila mu hlavou rozvlniť sieť. Katar mal šancu v 55. minúte po štandardke z pravej strany, odrazená lopta sa dostala k Hassanovi, no v klbku hráčov trafil len krajana Aliho. Domáci však po druhom góle otvorili hru a hrali oveľa odvážnejšie. Senegal naopak poľavil a mohlo ho to stáť veľa. Prvá katarská strela na bránku na domácom šampionáte prišla v 63. minúte a mohlo z nej zníženie. E. Mendy však predviedol výborný zákrok a pokus Aliho k ľavej žrdi vytlačil na roh. Senegalský brankár potvrdil svoju extratriedu aj o tri minúty, keď vyrazil gólovú hlavičku Mohammada. Katar však stále hrozil a v 78. minúte sa dočkal premiérového gólu na MS. Na center Mohammada z pravej strany si vyskočil striedajúci Muntari a ešte zdramatizoval zápas. Bol to však "budíček" pre Senegal, ktorý znova prepol na vyšší stupeň a v 84. minúte poistil jeho triumf Dieng - 3:1. Katarčania v závere ešte predviedli pekný signál zo štandadrky, brankár E. Mendy ani nestihol zareagovať, no Hassan namieril tesne vedľa.