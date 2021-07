Senegalčan Ballo-Toure prestúpil z AS Monaco do AC Miláno

Miláno 18. júla (TASR) - Senegalský futbalový obranca Fode Ballo-Toure prestúpil z AS Monaco do AC Miláno. Ako potvrdil taliansky vicemajster v oficiálnom komuniké, 24-ročný hráč podpísal zmluvu do júna 2025.



"AC Miláno s potešením oznamuje, že získalo na riadny prestup Fodeho Ballo-Toureho z AS Monaco. Obranca podpísal s Rossoneri zmluvu do 30. júna 2025 a bude nosiť dres s číslom 5," uviedol klub.



Fode sa narodil vo Francúzsku a ako mládežník pôsobil v Paríži St. Germain. V roku 2017 prestúpil do Lille a odohral zaň 47 duelov. V januári 2019 sa presunul do Monaca, za ktoré odohral 74 zápasov. Na konte má osem štartov za francúzsku reprezentáciu do 21 rokov, následne sa však rozhodol reprezentovať Senegal. Od marca tohto roku za africkú krajinu odohral štyri medzištátne zápasy. Informovala agentúra AFP.