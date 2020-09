Senegalčan Gueye je kandidát na odchod z PSG

Paríž 6. septembra (TASR) – Senegalský futbalista Idrissa Gueye je jeden z hráčov, ktorých ponúka Paríž St. Germain na prestupový trh. Denník L’Equipe píše, že finalista Ligy majstrov je ochotný vzdať sa služieb 30-ročného stredopoliara v prípade "zaujímavej ponuky".



Denník pripomína, že Senegalčan, ktorý prišiel do parížskeho klubu v lete minulého roka z liverpoolskeho Evertonu za 32 miliónov eur, nenaplnil očakávania. Naposledy odohral 72 minút vo štvrťfinále Ligy majstrov s Atalantou Bergamo, v semifinále proti Lipsku ani vo finálovom súboji s Bayernom Mníchov už do hry nezasiahol.



PSG potrebuje nájsť 60 miliónov eur na doplnenie zdrojov. Stabilizovať ekonomiku klubu by mali práve peniaze za Senegalčana, rovnako ako financie za nemeckého stredopoliara Juliana Draxlera, ktorý nepasuje do koncepcie trénera Thomasa Tuchela.