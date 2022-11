Senegalčan Mane definitívne vynechá začiatok šampionátu

Dakar 15. novembra (TASR) - Senegalský reprezentant Sadio Mane definitívne vynechá úvod MS v Katare. Tridsaťročný útočník Bayernu Mníchov si v bundesligovom zápase proti Werderu Brémy, v ktorom Bavori zvíťazili vysoko 6:1, poranil lýtkovú kosť a v 20. minúte odkrýval z ihriska.



"Budeme sa musieť spoľahnúť na to, že prvé stretnutia odohráme bez Sadia a dokážem vyhrať aj bez neho, pretože máme v mužstve ďalších 25 hráčov," povedal podľa agentúry AP člen predstavenstva Senegalskej futbalovej federácie Abdoulaye Sow, no nešpecifikoval koľko duelov Mane vynechá.



Väčšina senegalského kádra pricestovala v nedeľu do dejiska šampionátu, hviezdny útočník však chýbal. Tréner Julian Nagelsmann z Bayernu ešte v piatok spochybnil jeho účasť na MS, keď povedal, že bude mimo hry najmenej ďalších 10 dní, a to ešte pred testami, ktoré majú určiť presný rozsah zranenia. "Nemôže hrať, keď má bolesti. Zdravie je najdôležitejšie," povedal Nagelsmann.



Senegal odohrá svoj prvý zápas na MS proti Holandsku 21. novembra. V A-skupine o štyri dni neskôr narazí na domáci Katar a 29. novembra sa stretne s Ekvádorom.