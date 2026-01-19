< sekcia Šport
Senegalčania vo finále APN zdolali Maroko 1:0 po predĺžení
Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko.
Autor TASR
Rabat 19. januára (TASR) - Futbalisti Senegalu vyhrali Africký pohár národov 2026. V nedeľnom finále v Rabate zdolali domáce Maroko 1:0 po predĺžení a pre krajinu získali historicky druhý titul na kontinentálnom šampionáte. Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko, pričom niektorí hráči boli nakrátko už v útrobách štadióna.
Africký pohár národov
finále:
Senegal - Maroko 1:0 pp (0:0, 0:0)
Gól: 94. P. Gueye
Prehľad doterajších víťazov APN:
1957 - Egypt
1959 - Egypt
1962 - Etiópia
1963 - Ghana
1965 - Ghana
1968 - DR Kongo
1970 - Sudán
1972 - Kongo
1974 - DR Kongo
1976 - Maroko
1978 - Ghana
1980 - Nigéria
1982 - Ghana
1984 - Kamerun
1986 - Egypt
1988 - Kamerun
1990 - Alžírsko
1992 - Pobrežie Slonoviny
1994 - Nigéria
1996 - Juhoafrická republika
1998 - Egypt
2000 - Kamerun
2002 - Kamerun
2004 - Tunisko
2006 - Egypt
2008 - Egypt
2010 - Egypt
2012 - Zambia
2013 - Nigéria
2015 - Pobrežie Slonoviny
2017 - Kamerun
2019 - Alžírsko
2022 - Senegal
2023 - Pobrežie Slonoviny
2026 - Senegal
