Senegalčania vo finále APN zdolali Maroko 1:0 po predĺžení

Futbalisti Senegalu oslavujú titul na Africkom pohári národov v Maroku v nedeľu 18. januára 2026. Foto: TASR/AP

Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko.

Rabat 19. januára (TASR) - Futbalisti Senegalu vyhrali Africký pohár národov 2026. V nedeľnom finále v Rabate zdolali domáce Maroko 1:0 po predĺžení a pre krajinu získali historicky druhý titul na kontinentálnom šampionáte. Duel poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko, pričom niektorí hráči boli nakrátko už v útrobách štadióna.

Reprezentanti Senegalu triumfovali na APN po štyroch rokoch, predtým sa z prvenstva radovali v Kamerune. Turnaj ovládli ako druhá najvyššie postavená africká krajina v rebríčku FIFA, kde im pred APN patrilo 19. miesto, zatiaľ čo Maroko bolo na 11. priečke. Senegalčania tak nedopustili, aby APN vyhrala druhýkrát za sebou hostiteľská krajina, v roku 2023 triumfovalo na domácej pôde Pobrežie Slonoviny. Maroko zostáva s jediným prvenstvom, ktoré získalo pred piatimi dekádami.

V bezgólovom prvom polčase bol najbližšie ku gólu senegalský útočník anglického Evertonu Ndiaye, ktorý sa ocitol sám pred Bounouom, ale brankár Maroka vzišiel z tohto súboja víťazne. Po zmene strán spálil tutovku Maročan El Kaabi, útočník Olympiakosu zblízka minul bránu po prízemnom centri. V nadstavenom čase druhého polčasu sa vlnila sieť v marockej bráne, ale rozhodca neuznal gól pre útočný faul.

V 90.+6 minúte stiahol Diouf k zemi v pokutovom území Diaza a Maročania mali k dispozícii penaltu. Senegalčania však boli značne nahnevaní týmto verdiktom a väčšina z nich odišla do šatne spolu s brankárom Mendym. Na popud Sadia Maneho, s ktorým prehovorili zástupcovia organizačného tímu na ihrisku, sa však vrátili. Následne dostala dráma ďalšiu zápletku, keďže s Diazovou „panenkou“ z bieleho bodu si Mendy v 24. minúte nadstaveného času poľahky poradil.

Duel tak dospel do predĺženia a v jeho 4. minúte skóroval senegalský záložník španielskeho Villarrealu Pape Gueye, keď sa presadil strelou z hranice šestnástky. Maročania už svoje príležitosti nevyužili, pričom trafili aj brvno.



Africký pohár národov

finále:

Senegal - Maroko 1:0 pp (0:0, 0:0)

Gól: 94. P. Gueye



Prehľad doterajších víťazov APN:

1957 - Egypt

1959 - Egypt

1962 - Etiópia

1963 - Ghana

1965 - Ghana

1968 - DR Kongo

1970 - Sudán

1972 - Kongo

1974 - DR Kongo

1976 - Maroko

1978 - Ghana

1980 - Nigéria

1982 - Ghana

1984 - Kamerun

1986 - Egypt

1988 - Kamerun

1990 - Alžírsko

1992 - Pobrežie Slonoviny

1994 - Nigéria

1996 - Juhoafrická republika

1998 - Egypt

2000 - Kamerun

2002 - Kamerun

2004 - Tunisko

2006 - Egypt

2008 - Egypt

2010 - Egypt

2012 - Zambia

2013 - Nigéria

2015 - Pobrežie Slonoviny

2017 - Kamerun

2019 - Alžírsko

2022 - Senegal

2023 - Pobrežie Slonoviny

2026 - Senegal
