< sekcia Šport
Senegalský obranca Aidara uspel na skúške v FC Košice
Aidara prišiel do Košíc z francúzskeho klubu Evian Thonon Grand Geneve.
Autor TASR
Košice 16. septembra (TASR) - Do kádra futbalistov FC Košice pribudol 21-ročný senegalský obranca Amadou Aly Aidara. Premiéru v novom drese absolvoval už v nedeľňajšom zápase 3. kola Slovenského pohára v Spišskom Podhradí (7:1), v ktorom odohral 29 minút. Košický klub informoval o zmene v kádri na oficiálnej stránke.
Aidara prišiel do Košíc z francúzskeho klubu Evian Thonon Grand Geneve. „Aly Aidara k nám síce prestúpil až v závere prestupového obdobia, ale ešte predtým absolvoval v našom klube skúšku. Trénoval s nami vyše mesiaca a zaujal nás natoľko, že sme sa rozhodli dať mu príležitosť. Na obrancu má veľmi dobrú postavu, rovnako sa prezentuje veľmi dobrým riešením herných situácií. Pevne verím, že bude v našom klube napredovať a vzájomná spolupráca prinesie osoh obom stranám, klubu i hráčovi,“ uviedol športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara. Aidara podpísal s FC Košice zmluvu s platnosťou do 30. júna 2028.
Aidara prišiel do Košíc z francúzskeho klubu Evian Thonon Grand Geneve. „Aly Aidara k nám síce prestúpil až v závere prestupového obdobia, ale ešte predtým absolvoval v našom klube skúšku. Trénoval s nami vyše mesiaca a zaujal nás natoľko, že sme sa rozhodli dať mu príležitosť. Na obrancu má veľmi dobrú postavu, rovnako sa prezentuje veľmi dobrým riešením herných situácií. Pevne verím, že bude v našom klube napredovať a vzájomná spolupráca prinesie osoh obom stranám, klubu i hráčovi,“ uviedol športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara. Aidara podpísal s FC Košice zmluvu s platnosťou do 30. júna 2028.