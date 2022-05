Senica nedostala licenciu a vo Fortuna lige končí

Bratislava 29. mája (TASR) - FK Senica nebude v budúcej sezóne účastníkom futbalovej Fortuna ligy. Klub neuspel s odvolaním u Odvolacieho orgánu licenčného konania Slovenského futbalového zväzu. Ďalší postup bude riešiť Prezídium ÚLK na svojom riadnom zasadnutí na budúci týždeň v stredu.



"Futbalový klub Senica sa odvolal voči rozhodnutiu Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK), ktorý neudelil Senici licenciu pre súťažný ročník Fortuna ligy 2022/23. Odvolací orgán licenčného konania SFZ v piatok 27. mája zasadol a rozhodol o neudelení licencie pre Senicu. To znamená, že klub nemôže v sezóne 2022/23 hrať najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž Fortuna ligu a ani druhú najvyššiu ligu," informoval v piatok oficiálny portál Fortuna ligy.



Vzniknutú situáciu musí vyriešiť Únia ligových klubov (ÚLK). "Situáciu ohľadom Senice intenzívne sledujeme. Prijali sme dnes informáciu od nezávislého orgánu, ktorým je Odvolací orgán licenčného konania. O ďalšom postupe rozhodne v zmysle Súťažného poriadku Prezídium ÚLK, ktoré má plánované riadne zasadnutie budúci týždeň v stredu," uviedol výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák pre web fortunaliga.sk.



"Pre nesplnenie požiadaviek infraštruktúrnych (štadión pre domáce stretnutia) a finančných licenčných kritérií (ročná účtovná závierka, záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom a vlastným zamestnancom, finančné informácie do budúcnosti) OOLK rozhodol potvrdiť rozhodnutie POLK a neudeliť klubu FK Senica, a. s. licenciu pre štart vo Fortuna lige a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2022/2023. Klub v odvolacej dokumentácii nepreukázal, že odstránil dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie v prvostupňovom konaní," píše sa v Úradnej správe SFZ č. 45 zo dňa 27. mája.



Senica bola súčasťou najvyššej slovenskej futbalovej ligy nepretržite od sezóny 2009/2010. Dvakrát sa stala vicemajstrom ligy a dvakrát hrala finále Slovenského pohára. V uplynulej sezóne obsadila 10. priečku a vyhla sa zostupu, napokon však licenciu na ďalší ročník nedostala. V najvyššej súťaži by ju mohol nahradiť tretí tím II. ligy MFK Skalica.



Už predtým prišiel o licenciu aj piaty tím po nadstavbe ŠKF ORION TIP Sereď, vo Fortuna lige ho nahradí FK Dukla Banská Bystrica. Najvyššiu súťaž opúšťa aj posledný tím tabuľky FK Pohronie, namiesto neho sa medzi elitu vracia FK Železiarne Podbrezová v pozícii víťaza II. ligy.