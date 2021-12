Senica si doma tesne poradila s Liptovským Mikulášom 1:0

FK Senica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (0:0)



Gól: 68. Šumbera. Rozhodovali: Micheľ – Ádám, Kmec, ŽK: Vikri, Šimčák - Václavík



Senica: Ravas – Twardek, Gáč, Pavlík, Šimčák – Halabrín (82. J. Buchel), Duda (21. Jurdík), Šumbera – Vikri (82. Svoboda), Niarchos, Oršula (66. Repa)



Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík (85. Káčerík), D. Krčík, Hranáč, Flak – Gerát, Staš, Václavik (77. Voško) – Laura (85. Pintér), Bartoš, Pinte (77. J. Švec)



Senica 4. decembra (TASR) - Futbalisti FK Senica si v 17. kole Fortuna ligy poradili doma s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0. Jediný gól strelil v 68. minúte Simon Šumbera. Seničania ukončili ligovú sériu bez víťazstva, ktorá trvala deväť stretnutí.Seničania nastúpili proti nováčikovi z Liptovského Mikuláša už bez svojho najlepšieho strelca Elvisa Mashikeho. Zápas dvoch vyrovnaných mužstiev, v ktorom oba tímy kazili rozohrávky, sa hral viac v strede poľa, pred oboma bránami bolo len málo vzruchu a brankári veľa roboty nemali. Do priestoru brány trafili len Seničania. V 14. minúte zakončil Indonézan Vikri, vyznamenal sa brankár Luksch. V tej istej minúte sa po individuálnej akcii dostal až po 16-ku k zakončeniu Halabrín, no lopta preletela ponad hosťujúcu bránu. V útočnej fáze boli Seničania o niečo aktívnejší, ale chýbala im presnosť vo finálnej fáze a tak v prvom polčase gól nepadol.V druhom boli aktívnejší Seničania, v 57. minúte to skúšal opäť ľavačkou Vikri, jeho strela nemala potrebnú razanciu a našla pripraveného brankára. Rozhodnutie priniesla 68. minúta, po Šimčákovom nákope výborne sklepol loptu Niarchos Šumberovi a ten vydarenou strelou z voleja nedal brankárovi šancu. Potom sa Záhoráci snažili udržať si vedenie, čo sa im darilo. V nadstavenom čase sa dostal do zakončenia hosťujúci Bartoš, ale z hranice 16-ky prestrelil, a tak sa už skóre nezmenilo.