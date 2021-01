Senica tvrdí, že nemá zakázané prestupy, potvrdiť to mala aj FIFA

Senica 21. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub FK Senica nemá zakázané registrovanie nových hráčov v prebiehajúcom prestupovom období. Fortunaligista to uviedol vo štvrtkovom stanovisku k medializovaným informáciám, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) mu zakázala všetky medzinárodné a národné prestupy.



Dôvodom mali byť neuhradené pohľadávky bývalému hráčovi Sadamovi Sulleyovi, ktorý v klube pôsobil v uplynulej sezóne. Senica v stanovisku informuje, že disciplinárna komisia FIFA dňa 20. januára 2021 po uhradení záväzkov voči bývalému hráčovi klubu Sofianovi Yanisovi El Moudanovi potvrdila, že zákaz prestupov uvalený na klub bol odblokovaný 21. januára o 10.23 h. Následne prišiel pre spor so Sulleyom druhý zákaz z 21. januára 11.24 h, no vedenie Senice sa proti nemu ohradilo a FIFA mala jeho argumenty uznať. "Po telefonickej komunikácii a písomnom potvrdení zo strany FIFA bolo toto rozhodnutie zmenené a predmetný orgán FIFA nám dal za pravdu, pretože na základe aktuálnych predpisov nemôže byť prestupový zákaz vydaný na práve prebiehajúce registračné obdobie," píše sa vo vyjadrení klubu.



Senica vo štvrtok informovala o viacerých zmenách v kádri. Na ročné hosťovanie prišiel Matúš Malý z FC DAC 1904 Dunajská Streda, do kádra pribudol aj 22-ročný stredopoliar Martin Gamboš, ktorý prestúpil z MŠK Žilina. Opačným smerom putoval o dva roky mladší krídelník Tenton Yenne.