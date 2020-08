Senica zdolala MFK Michalovce v 3. kole Fortuna ligy

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)



Góly: 43. Malec, 68. Piroska, 78. Addo. Rozhodovali: Kráľovič – Roszbeck, Košecký, ŽK: Moses – M. Kolesár, Phillips, Begala, Hirnij, 837 divákov



Senica: Fryšták – Ólafsson, Didiba, Nemec, Šalata – Addo – Moses (79. Marie), Duda (69. Totka), Piroska (89. Mašulovič), Yenne – Malec



Michalovce: Dráb – M. Kolesár, Soler, Vovkun, Mendez (79. Vojtko) – Begala (89. Rečičár) - Popovits, Trusa (66. Hirnij), Neofytidis, Phillips (89. Tóth) – Sidibé

Senica 15. augusta (TASR) - Futbalisti FK Senica zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 3:0 a pripísali si prvé tri body do tabuľky. Východniari sú s tromi prehrami a skóre 0:10 na poslednom mieste.Na Záhorí sa streli mužstvá, ktoré v úvodných dvoch kolách nebodovali a nestrelili ani gól. Aj preto bola vidieť na oboch stranách nervozita a nepresnosť. Šance sa rodili len veľmi ťažko. Prvýkrát sa dostal do šance v 36. minúte Malec, keď zakončil po rýchlom protiútoku, obranca jeho strelu tečoval na roh. Záver polčasu patril Seničanom. V 43. minúte vyskúšal pozornosť brankára Drába spoza 16-ky Moses. Senici to vyšlo v 44. minúte, po peknej akcii Yenneho a centri Nemca zakončil hlavou útočník Malec a strelil tak nielen prvý gól Senice v sezóne, ale aj svoj v senickom drese.Úvod druhého polčasu začal veľkou trmou-vrmou pred bránou hostí, ale po strelách Maleca a Didiba lopta v sieti neskončila. Potom mal hosťujúci tím loptu viac na svojich kopačkách, hráči sa však do zakončenia nedostali. Seničania si počkali na svoju šancu. Moses využil chybu v rozohrávke Michaloviec, jeho tvrdú strelu brankár iba vyrazil pred Maleca, ktorý sa neulakomil, prihral Piroskovi a pred kapitánom Senice zostala len prázdna brána. Znížiť mohli Michalovčania v 71. minúte, Phillips nepríjemne zahral štandardnú situáciu, Piroska loptu jemne tečoval a brankár Fryšták ju musel vyškriabať na rohový kop. V 78. minúte sa predviedol peknou individuálnou akciou mladík Addo a zakončil ju ešte krajšou strelou do ľavej šibenice. Hostia mohli streliť svoj prvý gól v 88. minúte, po rýchlom protiútoku, ale Sidibé nastrelil len ľavú žrď. Seničania tak zaknihovali prvé víťazstvo v sezóne, naopak hostia stále čakajú nielen na prvé body, ale aj na prvý gól.