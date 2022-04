Seničania nastúpia v Moravciach, klub im vyplatil časť dlžôb

Senica 1. apríla (TASR) - Futbalisti FK Senica nastúpia na sobotný zápas Fortuna ligy v skupine o udržanie sa na pôde Zlatých Moraviec. Informovala o tom televízia TA3.



Niekoľko mesiacov trvajúce finančné problémy klubu zo Záhoria sa vystupňovali až natoľko, že hráči uvažovali o nenastúpení na zápas. Vo štvrtok a v piatok absolvovali stretnutia s vedením klubu, ktoré splnilo aspoň časť ich požiadaviek.



"Včera sa zaplatili nejaké veci. To bol pre nás impulz a dohodli sme sa, že zajtra do Moraviec ideme hrať. Urobil sa jeden malý krok, ale tých vecí je viac. Myslím si, že budúci týždeň už s niečím majitelia prídu na verejnosť a potom by sa to malo ukázať v inom svetle," povedal pre TA3 po stretnutí s majiteľmi klubu kapitán mužstva Juraj Piroska.