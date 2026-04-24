Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026Meniny má Juraj
< sekcia Šport

Seničová skončila v dvojboji v kategórii do 86 kg na 7. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Gruzínsku dosiahla výkon 227 kg.

Autor TASR
Batumi 24. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vzpieraní Nikola Seničová obsadila v dvojboji v kategórii do 86 kg na ME v Batumi siedme miesto. V Gruzínsku dosiahla výkon 227 kg. V trhu ju klasifikovali na ôsmom mieste, keď dostala nad hlavu 102 kg. Na rovnakej priečke skončila aj v nadhode (125 kg). Informoval o tom Slovenský zväz vzpierania na svojej facebookovej stránke.
