Seničová skončila v dvojboji v kategórii do 86 kg na 7. mieste
V Gruzínsku dosiahla výkon 227 kg.
Batumi 24. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vzpieraní Nikola Seničová obsadila v dvojboji v kategórii do 86 kg na ME v Batumi siedme miesto. V Gruzínsku dosiahla výkon 227 kg. V trhu ju klasifikovali na ôsmom mieste, keď dostala nad hlavu 102 kg. Na rovnakej priečke skončila aj v nadhode (125 kg). Informoval o tom Slovenský zväz vzpierania na svojej facebookovej stránke.