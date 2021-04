Seničová vyhrala na ME B-skupinu kategórie do 81 kg

ME v Moskve



ženy - do 81 kg, B-skupina: 1. Nikola SENIČOVÁ (SR) 207 kg (93 kg/114 kg)

muži - do 109 kg, B-skupina: 3. Radoslav TATARĆÍK (SR) 353 (170/183)

Moskva 9. apríla (TASR) - Slovenská vzpieračka Nikola Seničová predviedla v piatok na ME v Moskve najlepší výkon zo všetkých účastníčok výkonnostnej B-skupiny kategórie do 81 kg. V dvojboji si zapísala 207 kg, keď v trhu dostala nad hlavu 93 kg a v nadhode 114 kg. V najhoršom prípade jej tak bude patriť na šampionáte 10. miesto, deväť kvalitnejších pretekárok bude o medaily súťažiť v piatok podvečer.Radoslav Tatarčík obsadil vo výkonnostnej B-skupine kategórie do 109 kg 3. miesto v dvojboji výkonom 353 kg. V trhu zaznamenal druhý najlepší výsledok 170 kg a v nadhode bol piaty výkonom 183. V oboch disciplínach úspešne opravil druhý pokus. Deväť kvalitnejších borcov bude v tejto váhovej kategórii súťažiť o cenné kovy v sobotu.