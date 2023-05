SENZÁCIA: Nórsko zdolalo favorizovanú Kanadu po 23 rokoch

B-skupina:



Kanada – Nórsko 2:3 pp a sn (0:1, 1:1 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 29. Lucic (Weegar, Middleton), 60. Crouse (Carcone) – 10. Martinsen (Olimb), 22. Olden (Salsten), rozh. nájazd: Trettenes. Rozhodovali: Frandsen (Dán.), MacFarlane (USA) - Hautamäki (Fín.), SYNEK (SR), vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše: Fantilli (Kan.) trest v hre za útok na hlavu a krk, presilovky a oslabenia: 0:0, 4834 divákov.



Kanada: Hofer - Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Blais, Glass, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Carcone, McBain, Neighbours - Toffoli, Krebs, Fantilli



Nórsko: Arntzen - Hansen, Lilleberg, Andersen, Johannesen – Kaasastul, Krogdalh, Holm – T. Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen – Martinsen, Trettenes, Olimb – Östrem Salsten, Haga, Olden – Vesterheim, H. Salsten, Hoff

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 *



2. Česko 6 4 0 1 1 21:13 13 *



3. Kanada 6 3 1 1 1 22:10 12 *



4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11



------------------------------------



5. SLOVENSKO 6 2 0 2 2 11:14 8



6. Nórsko 6 1 1 1 3 8:13 6



7. Kazachstan 6 0 2 0 4 10:28 4



------------------------------------



8. Slovinsko 6 0 0 0 6 6:23 0 **



* istá účasť vo štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS



Riga 22. mája (TASR) - Hokejisti Nórska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu 86. MS. V pondelňajšom šiestom stretnutí B-skupiny zdolali favorizovanú Kanadu 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pre Nórov to bol druhý triumf nad "javorovými listami" na svetovom šampionáte, prvý zaznamenali pred 23 rokmi na MS v Petrohrade.Nóri prišli o náskok 12 sekúnd pred záverečnou sirénou, napokon však rozhodli o svojom víťazstve v samostatných nájazdoch, keď sa presadili až štyria z piatich strelcov. Autorom víťazného gólu bol Mathias Trettenes.Kanadu čaká v utorok od 15.20 SELČ priamy súboj o druhú priečku v skupine proti Česku. Nóri nastúpia v ten istý deň od 11.20 proti Slovensku. Tím Craiga Ramsayho potrebuje na postup do štvrťfinále vyhrať a zároveň veriť, že Lotyšsko nezíska ani bod proti už istému víťazovi skupiny Švajčiarsku.Favorit zápasu mal ťažší rozbeh a v úvodnom dejstve si Kanaďania nevedeli vypracovať ofenzívny tlak. Problémy im robila húževnatá defenzíva Nórov, ktorí sa v 10. minúte ujali vedenia. Pri mantineli dobre zapracoval kapitán Olimb, poslal puk medzi kruhy na Martinsena a ten pohotovou strelou prekonal Hofera. Od úvodu prostrednej časti sa očakával nápor Kanady, ten však pribrzdil v 22. minúte Olden, ktorý s prispením teču brániaceho Laughtona zvýšil na rozdiel dvoch gólov. V 29. minúte znížili Kanaďania zásluhou Lucica, no v závere druhej tretiny Fantilli tvrdo atakoval Kaasastula a za útok na hlavu videl trest v hre. Nóri však potvrdili, že presilové hry nepatria medzi ich silné stránky a počas päťminútovej početnej výhody sa nepresadili. Nórsko malo možnosť rozhodnúť v presilovke aj v záverečnej päťminútovke, čo sa mu nepodarilo, no ukrojilo Kanade čas na vyrovnanie. V záverečnej hre bez brankára bol blízko vyrovnávajúcemu gólu 16 sekúnd pred koncom Quinn, ale Arntzenovi pomohla žŕdka. Kanaďania si ešte zobrali oddychový čas, počas ktorého sa im podarilo vykúzliť gólový plán, na konci ktorého bol 12 sekúnd pred sirénou dôrazný Crouse. V predĺžení gól nepadol a rozuzlenie museli priniesť až samostatné nájazdy. Nóri premenili štyri z piatich pokusov a po rutinérskych zakončeniach sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu turnaja. Autorom víťazného gólu bol Trettenes.