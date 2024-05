SENZÁCIA V PRAHE: Rakúšania zdolali Fínov a zobrali im tri body

A-skupina:



Fínsko - Rakúsko 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Mäenalanen (Pakarinen, Vittäsmaki), 29. Kapanen (Riikola, Kaski) - 24. M. Huber (Raffl, Nissner), 50. Nickl (Nissner, M. Huber), 60. Baumgartner (Haudum, Ganahl). Rozhodovali: Bjork (Švéd.), Tscherrig (Švaj.) - Wyonzek (Kan.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 15.387 divákov.



Fínsko: Säteri - Lehtonen, Määttä, Kaski, Rissanen, Saarijärvi, Riikola, Mattila, Vittäsmaki - Puustinen, Granlund, Innala - Puljujärvi, Kapanen, Oksanen - Jääskä, Hyry, Puistola - Pakarinen, Björninen, Mäenalanen



Rakúsko: Kickert - Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Zundel, Stapelfeld - M. Huber, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - Haudum, Baumgartner, Ganahl - Rohrer, Thaler, P. Huber

hlasy po zápase /TV JOJ, Viaplay, IIHF/:



Benjamin Baumgartner, strelec víťazného gólu Rakúska: "Nedokážem to ani opísať. Fínsko je taká dobrá hokejová krajina. To, že sme ich zdolali na MS, je za dlhú dobu najlepšia vec, ktorá sa podarila v rakúskom hokeji. Sme veľmi hrdí. Myslel som si, že klaksón zaznel skôr, ako padol gól, ale nebolo to tak. Nemohlo to byť tesnejšie."



Mario Huber, útočník Rakúska: "Je to šialené, predviedli sme neskutočný tímový výkon a som nesmierne hrdý na všetkých. Dnes to bol skvelý večer."



Marco Rossi, útočník Rakúska: "Teraz si to môžeme užiť, no zajtra je ďalší deň a nový zápas. Vieme, že Česi budú pripravení a s ich fanúšikmi to bude určite zábavný duel."



Mikael Granlund, útočník Fínska: "Nevyhrávali sme dostatok súbojov a oni sa dostali do protiútoku. Dokázali vyrovnať a potom dali takýto gól. Je to hokej a my sa musíme posunúť ďalej."

tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 4 3 1 0 0 16:8 11

2. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9

3. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8

4. Fínsko 4 2 0 1 1 14:5 7

------------------------------------

5. Rakúsko 4 1 0 1 2 15:20 4

6. Nórsko 4 1 0 0 3 8:15 3

7. Dánsko 4 1 0 0 3 10:15 3

------------------------------------

8. V. Británia 3 0 0 0 3 2:15 0



/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/



Praha 16. mája (TASR) - Rakúski hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na MS v Prahe, vo štvrtkovom zápase senzačne zdolali Fínsko 3:2 gólom dve desatiny pred koncom tretej tretiny, ktorý strelil Benjamin Baumgartner.Rakúšania po úvodnej prehre s Dánskom 1:5 dokázali potrápiť všetkých troch favoritov. So Švajčiarmi prehrali tesne 5:6, v tretej tretine s Kanadou senzačne vyrovnali z 1:6 na 6:6 a nakoniec prehrali po predĺžení. Proti "Suomi" boli od druhej tretiny lepší a nakoniec slávia prvý triumf na turnaji. V tabuľke A-skupiny sa so štyrmi bodmi posunuli na piate miesto, tri body za štvrté Fínsko. Rakúšania vyhrali nad Fínmi na MS prvýkrát v histórii, od roku 1957 to bol ich dvanásty vzájomný zápas, pričom v roku 2000 remizovali 3:3.Severania sa stretnú v sobotu o 16.20 h v šlágri skupiny s Kanadou, Rakúšanov čaká už v piatok večer súboj s domácim Českom.Fíni mali v prvej tretine prevahu, z ktorej vyťažili góly Mäenalanena v 3. a Kapanena v 9. minúte. Od začiatku druhej časti to však bol vyrovnaný hokej, Rakúšania v nej nadviazali na tretiu tretinu súboja s Kanadou, v ktorej senzačne vyrovnali z 1:6 na 6:6. Proti Fínom znížil na 1:2 v 24. minúte po peknej kombinácii M. Huber a v závere tretiny pri dvoch presilovkách boli veľmi blízko k vyrovnaniu. Fínov zatlačili, no stroskotali na brankárovi Säterim, ktorý udržal tesný náskok severanov. Rakúšania prehrali prvú tretinu na strely 4:14, no druhá už bola vyrovnaná 8:8. V úvode tretej časti si zahrali ďalšiu presilovku a radovali sa z vyrovnania, no druhý gól M. Hubera neplatil pre ďalšie sporné rozhodnutie o postavení útočiaceho hráča v bránkovisku. Rakúšania si navyše zobrali trénerskú výzvu a hrali v oslabení. To ich však nezastavilo, favorizovaného súpera opäť zatlačili a v 50. minúte sa už dočkali vyrovnania, keď sa Nicklova strela švihom odrazila od hornej žŕdky za bránkovú čiaru - 2:2. Rakúšania dokonali senzáciu v poslednej sekunde duelu, keď si po Haudumovom vyrazenom pokuse našiel puk Baumgartner a strelou od modrej prekonal Säteriho. Rozhodcovia ešte museli preveriť, či gól nepadol až po klaksóne, ale Rakúšania to stihli.