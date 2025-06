Šepeľová bude v novej sezóne pôsobiť v Levalloise Paríž Saint-Cloud

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenská volejbalistka Zuzana Šepeľová bude v novej sezóne pôsobiť v tíme dvojnásobného francúzskeho majstra Levalloisu Paríž Saint-Cloud. Dvadsaťpäťročná smečiarka si tak zahrá aj v Lige majstrov.



Šepeľová získala so Sláviou EU Bratislava štyri majstrovské tituly. V roku 2021 zamierila do Olomouca. Po dvoch sezónach v českej extralige sa v roku 2023 presunula do belgického Tchalou, s ktorým zvíťazila v tamojšej lige.



„Levallois bude účinkovať v Lige majstrov, to pre mňa bude zase niečo nové. Je to väčšia zodpovednosť, viac profesionálne prostredie. Teším sa na to,“ povedala Šepeľová pre slovakvolley.sk.