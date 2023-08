Sepsi so Slovákmi postúpilo do play off o skupinovú fázu

odvety 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL):



FK Aktobe - Sepsi OSK 0:1 (0:0)



/P. Šafranko hral do 90.+2 min, B. Niňaj (obaja Sepsi) odohral celý zápas/



/prvý zápas 1:1, postúpilo Sepsi/







FC Lincoln - KF Ballkani 1:3 (0:0)



/prvý zápas 0:2, postúpilo KF Ballkani/







Pogoň Štetín - KAA Gent 2:1 (0:0)



/prvý zápas 0:5, postúpil Gent/







Pjunik Jerevan - FK Bodö/Glimt 0:3 (0:1)



/prvý zápas 0:3, postúpil FK Bodö/Glimt/







APOEL Nikózia - FC Dila Gori 1:0 (0:0)



/prvý zápas 2:0, postúpil APOEL Nikózia/







Austria Viedeň - Legia Varšava 3:5 (0:2)



/prvý zápas 2:1, postúpila Legia Varšava/







Brann Bergen - FC Arouca 3:1 (3:0)



/prvý zápas 1:2, postúpil Brann Bergen/







Ferencváros Budapešť - Hamrun Sparta 2:1 (1:1)



/prvý zápas 6:1, postúpil Ferencváros Budapešť/







Gzira United - Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)



/M. Tvrdoň (Plzeň) sedel na lavičke/



/prvý zápas 0:4, postúpila Viktoria Plzeň/







Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva 2:1 (1:0)



/prvý zápas 0:0, postúpila Levski Sofia/







Maccabi Tel Aviv - AEK Larnaka 1:0 (0:0)



/prvý zápas 1:1, postúpil Tel Aviv/







FC Nordsjaelland - FCSB 2:0 (1:0)



/prvý zápas 0:0, postúpil FC Nordsjaelland/







Riga FC - Twente Enschede 0:3 (0:0)



/prvý zápas 0:2, postúpilo Twente Enschede/



Bratislava 17. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do play off o skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy. Český tím po domácom triumfe nad Gzirou United 4:0, zvíťazil aj na ihrisku maltského mužstva 2:0.Hráči Sepsi OSK postúpili cez kazašský FK Aktobe. Rumunský tím v zostave so Slovákmi Pavlom Šafrankom s Branislavom Niňajom triumfoval v odvete 1:0, prvý duel sa skončil remízou 1:1.Ďalej ide aj belgický KAA Gent, ktorý postúpil v 2. predkole cez MŠK Žilina. V domácom stretnutí zdolal Pogoň Štetín hladko 5:0, v odvete na ihrisku poľského klubu mu stačila aj prehra 1:2.