Sereď nedostala licenciu, vo Fortuna lige ju nahradí Banská Bystrica

program play off o EKL:



semifinále - utorok 24. mája



17.00 MŠK Žilina - AS Trenčín



19.30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Zemplín Michalovce







finále - piatok 27. mája:



20.00 víťaz FC DAC 1904 Dunajská Streda/MFK Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Zemplín Michalovce - víťaz MŠK Žilina/AS Trenčín





Bratislava 18. mája (TASR) - Futbalový klub ŠKF ORION TIP Sereď nesplnil licenčné podmienky a v nasledujúcej sezóne nebude účinkovať vo Fortuna lige. V najvyššej slovenskej súťaži ho nahradí MFK Dukla Banská Bystrica v prípade, že prejde skráteným licenčným konaním. Ruší sa barážový zápas druhého tímu II. ligy so Zlatými Moravcami, ktoré si udržali fortunaligovú príslušnosť. Rozhodlo o tom Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na stredajšom mimoriadnom zasadnutí.Nesplnenie licenčných podmienok Serede súčasne znamená, že dostala zákaz štartovať v play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL) 2022/2023, ktorú mala hrať ako 5. tím po nadstavbovej časti skupiny o titul. Prezídium ÚLK posunulo možnosť hrať play off 8. tímu konečnej tabuľky, ktorým bude jeden z dvojice MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce. Predstaví sa na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda, druhú dvojicu tvoria MŠK Žilina a AS Trenčín.Sereď pôsobila v najvyššej súťaži od sezóny 2018/2019, no vzhľadom na nevyhovujúce podmienky svojho štadióna hrávala domáce zápasy inde. ŠKF sa predstavil v Nitre, Zlatých Moravciach, Trnave a raz aj na bratislavských Pasienkoch. Na pretrvávajúci a neriešený problém však klub doplatil núteným koncom v najvyššej súťaži. Tento ročník bol pritom pre Sereď zo športovej stránky najúspešnejší.povedal prezident ÚLK Ivan Kozák.