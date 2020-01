Fortuna liga: Sereď prehrala v príprave so Zlínom

Prípravné zápasy - sobota:



Tipsport liga:



Baník Ostrava - FK Pohronie 4:1 (2:0)



Gól Pohronia: 85. Abraham



Dunajská Streda - Zbrojovka Brno 0:5 (0:2)





AS Trenčín – SFC Opava 4:3 (2:1)



Góly: 8. Van Kessel, 43. Roguljič, 85. a 89. Čatakovič – 45. Smékal, 52. Zukanovič, 59. Souček







AS Trenčín - Viktoria Otrokovice 6:1 (5:0)



Góly AS: Depetris 2 (druhý z 11 m), Comvalius 2, Kadák, Corryn (z 11 m)





FK Senica - FC Petržalka 0:0





FC Fastav Zlín – ŠKF iClinic Sereď 2:1 (1:0)



Góly: 11. Janetzký, 56. Poznar – 84. Špehar





Spartak Trnava - Sigma Olomouc 2:0 (1:0)



Góly: Sobczyk, Gamboš





ViOn Zlaté Moravce - FK Dubnica 5:0 (3:0)



Góly ViOn-u: Richtárech, Ďubek (z 11 m), Kovaľ, Gustavo, Orávik (z 11 m)





MFK Ružomberok - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (2:1)



Góly: 22. a 31. Almaský - 19. Kotora

Bratislava 18. januára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín v sobotňajšom prípravnom dueli vyhrali nad českým prvoligistom SFC Opava 4:3, keď dvoma gólmi v závere otočil skóre Hamza Čatakovič.Senica remizovala s druholigovou Petržalkou 0:0, Sereď prehrala s českým Zlínom 1:2.