Serena Williamsová čaká druhú dcéru, prezradili to drony

New York 1. augusta (TASR) - Bývalá americká tenistka Serena Williamsová čaká druhú dcéru. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka sa to dozvedela na večierku, ktorý zorganizoval jej manžel Alexis Ohanian.



Manžel štyridsaťjedenročnej Američanky pripravil tortu, ktorej farba mala prezradiť hlavné tajomstvo večera, a teda pohlavie nenarodeného dieťaťa. Dezert mal však žltú plnku a po nečakanom vtipe Ohanian vyzval všetkých hostí, aby pozreli na oblohu, kde drony pomocou svetiel napísali: "Je to dievča." Manželský pár už má spolu dcéru Alexis Olympiu, ktorá o mesiac oslávi šieste narodeniny.



Serena Williamsová počas kariéry vyhrala 367 grandslamových zápasov, čo je rekord ženského tenistu. Pred druhým tehotenstvom pripustila, že sa ešte môže vrátiť na kurt.