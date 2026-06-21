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Serena Williamsová dostala voľnú kartu do wimbledonskej dvojhry
Williamsová odohrala svoj doteraz posledný singlový zápas na US Open 2022, kde prehrala v 3. kole s Austrálčankou Ajlou Tomljanovicovou.
Autor TASR
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Londýn 21. júna (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých štyroch rokoch opäť predstaví vo dvojhre na grandslamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori v nedeľu udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.
Serena Williamsová odohrala svoj doteraz posledný singlový zápas na US Open 2022, kde prehrala v 3. kole s Austrálčankou Ajlou Tomljanovicovou. Návrat na súťažné kurty odštartovala v uplynulom období vo štvorhre, v nej sa predstaví na základe voľnej karty aj na londýnskej tráve po boku svojej sestry Venus.
V singli získala Serena vo Wimbledone sedem titulov, naposledy v roku 2016. Na konte má celkovo 73 turnajových a rekordných 23 grandslamových triumfov vo dvojhre v Open ére. Vo štvorhre získala na londýnskej tráve šesť titulov spoločne s Venus Williamsovou.
Počas predchádzajúcich týždňov sa k možnému štartu vo dvojhre vyjadrovala opatrne. „Nemusím vyhrávať. Vyhrala som viac, než väčšina ľudí za celý život. Nemám čo stratiť. Všetko navyše je len zisk,“ uviedla minulý týždeň.
Wimbledon odštartuje 29. júna, pripomenul portál The Athletic.
Serena Williamsová odohrala svoj doteraz posledný singlový zápas na US Open 2022, kde prehrala v 3. kole s Austrálčankou Ajlou Tomljanovicovou. Návrat na súťažné kurty odštartovala v uplynulom období vo štvorhre, v nej sa predstaví na základe voľnej karty aj na londýnskej tráve po boku svojej sestry Venus.
V singli získala Serena vo Wimbledone sedem titulov, naposledy v roku 2016. Na konte má celkovo 73 turnajových a rekordných 23 grandslamových triumfov vo dvojhre v Open ére. Vo štvorhre získala na londýnskej tráve šesť titulov spoločne s Venus Williamsovou.
Počas predchádzajúcich týždňov sa k možnému štartu vo dvojhre vyjadrovala opatrne. „Nemusím vyhrávať. Vyhrala som viac, než väčšina ľudí za celý život. Nemám čo stratiť. Všetko navyše je len zisk,“ uviedla minulý týždeň.
Wimbledon odštartuje 29. júna, pripomenul portál The Athletic.