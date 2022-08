Serena Williamsová naznačila koniec kariéry: Vyvíjam sa preč od tenisu

Na archívnej snímke z 11. júla 2015 americká tenistka Serena Williamsová drží trofej po víťazstve nad Španielou Gabine Muguruzovou vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Foto: TASR/AP

Paríž 9. augusta (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová v utorok oznámila, že po tohtoročnom US Open sa, a naznačila tak blížiaci sa koniec kariéry.citovala Američanku agentúra AFP.Štyridsaťročná tenistka vyhrala posledný zo svojich 23 grandslamových titulov v dvojhre na Australian Open 2017 v čase, keď už bola tehotná s dcérkou Olympiou. Odvtedy čaká na 24. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky, ktorou by sa vyrovnala historickej rekordérke Margaret Courtovej.Posledný pokus bude mať na prelome augusta a septembra na US Open v New Yorku. Na tvrdom povrchu hrala v pondelok prvýkrát po vyše roku, keď na turnaji WTA v Toronte zdolala v dvoch setoch Španielku Nuriu Parrizasovú Diazovú. Bolo to jej prvé singlové víťazstvo od vlaňajšieho Roland Garros. Bývalá svetová jednotka sa po ročnej pauze vrátila na kurty v júni prehrou v úvodnom kole vo Wimbledone.napísala pre septembrové vydanie magazínu Vogue, kde figuruje na titulke:Williamsová získala svoj prvý grandslamový titul v roku 1999 v New Yorku, keď mala sedemnásť rokov. Počas kariéry vyhrala sedemkrát Wimbledon a Australian Open, šesťkrát US Open a trikrát sa tešila na Roland Garros.uzavrela Američanka.