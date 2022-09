Serena Williamsová o konci kariéry: „Páči sa mi trend Toma Bradyho“

New York 15. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa naďalej definitívne nevyjadrila ku svojmu koncu kariéry. Hoci pred nedávnym grandslamovým turnajom US Open jasne naznačila, že bude posledný v jej kariére, po ňom svoj odchod do športového dôchodku nepotvrdila. Rekordná 23-násobná grandslamová šampiónka v rozhovore pre stanicu ABC uviedla, že sa jej páči "trend, ktorý ukázal Tom Brady." Narážala tým na legendárneho hráča amerického futbalu, ktorý vo februári 2022 oznámil koniec kariéry, no niekoľko týždňov na to sa vrátil do tímu Tampa Bay Buccaneers.



Williamsová v relácii "Good Morning America" naznačila, že koniec jej kariéry ešte nemusí byť definitívny. "Nikdy neviete. Tom (Brady) začal naozaj skvelý trend," poznamenala 40-ročná Williamsová, ktorú k pokračovaniu kariéry nabáda aj staršia sestra Venus. "Ešte neskončila. Snaží sa ma dostať a ja jej hovorím: ´nie´," povedala Serena s úsmevom.



Na nedávnom US Open vypadla v 3. kole s Austrálčankou Aljou Tomljanovičovou, ale avizovaný koniec kariéry vtedy nepotvrdila. Na otázku, či by ho mohla prehodnotiť, na kurte odpovedala: "Nemyslím si to, ale nikdy neviete." O chvíľu neskôr na tlačovej konferencii po priamej otázke ešte zavtipkovala: "Vždy som mala rada Austráliu," poznamenala narážkou na januárový grandslamový turnaj Australian Open.