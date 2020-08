Serena Williamsová postúpila do osemfinále turnaja WTA v New Yorku

New York 25. augusta (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. V 2. kole ako nasadená trojka zvíťazila nad Holanďankou Arantxou Rusovou po trojsetovom boji 7:6 (6), 3:6 a 7:6 (0). V osemfinále ju čaká turnajová trinástka Maria Sakkariová z Grécka.



Ďalej ide aj Britka Johanna Kontová, ktorá ako nasadená osmička zdolala Belgičanku Kirsten Flipkensovú hladko 6:2, 6:0.







dvojhra - 2. kolo:



Elise Mertensová (Belg.-14) - Kristina Mladenovicová (Fr.) 6:1, 6:7 (5), 6:3, Christina McHaleová (USA) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:1, 7:6 (8), Marie Bouzková (ČR) - Petra Kvitová (ČR-6) 2:6, 7:5, 6:2, Vera Zvonariovová (Rus.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:1, 6:1, Johanna Kontová (V. Brit.-8) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:0, Jessica Pegulová (USA) - Amanda Anisimovová (USA) 7:5, 6:2, Aryna Sobolenková (Biel.-5) - Catherine Bellisová (USA) 6:7 (1), 6:4, 7:5, Naomi Osaková (Jap.-4) - Karolína Muchová (ČR) 6:7 (5), 6:4, 6:2, Dajana Jastremská (Ukr.-16) - Bernarda Perová (USA) 7:6 (5), 4:6, 6:3, Anett Kontaveitová (Est.-12) - Jil Teichmannová (Švaj.) 6:3, 6:4, Maria Sakkariová (Gr.-13) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:4, 7:6 (9), Serena Williamsová (3-USA) - Arantxa Rusová (Hol.) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (0), Viktoria Azarenková (Biel.) - Caroline Garciová (Fr.) 6:2, 7:6 (8), Ons Jabeurová (Tun.) - Madison Keysová (7-USA) 6:4, 6:1