Serena Williamsová požiadala o zaradenie medzi hráčov v registri ITIA
Americká tenistka Serena Williamsová urobila dôležitý krok smerom k návratu na profesionálne kurty.
Autor TASR
New York 2. decembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová urobila dôležitý krok smerom k návratu na profesionálne kurty. V utorok portál The Athletic informoval o tom, že požiadala Medzinárodnú agentúru pre tenisovú integritu (ITIA) o opätovné zaradenie medzi tenisových hráčov a hráčky, ktorých agentúra môže testovať na doping.
Meno 23-násobnej grandslamovej šampiónky sa objavilo na aktualizovanom zozname hráčov zo 6. októbra. Nie všetci aktívni hráči sú súčasťou tohto registra, čo však neznamená, že nemôžu byť otestovaní. Zoznam väčšinou pozostáva z top 100 mužov a žien, elitných hráčov štvorhry, či tenistov, ktorí plánujú návrat po dlhšej pauze. Všetci z nich musia agentúre poskytnúť svoju polohu každý deň v roku, tá ich môže následne náhodne otestovať.
Predtým než sa mladšia zo sestier Williamsových bude chcieť vrátiť, musí byť súčasťou zoznamu dlhšie ako šesť mesiacov. Októbrové zaradenie by jej tak dovoľovalo hrať už v apríli, no 44-ročná Američanka sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti počas turnaja miešanej štvorhry US Open. Tá zažila tento rok premiéru v novom formáte, keď sa zápasy odohrali počas dvoch dní pred začiatkom hlavnej časti samotného Grand Slamu. Williamsová odohrala profesionálny zápas naposledy v roku 2022, vtedy sa však vyhýbala slovám o ukončení kariéry.
