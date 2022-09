Serena Williamsová prehrala v 3. kole, koniec ešte neoznámila

Americká tenistka Serena Williamsová sa teší po víťazstve 6:3, 6:3 nad Dankou Koviničovou z Čiernej Hory v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 29. augusta 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Americká dvojica Serena Williamsová a Venus Williamsová počas zápasu 1. kola ženskej štvohry proti českému páru Lucie Hradecká, Linda Nosková na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku 1. septembra 2022. Foto: TASR - AP



dvojhra - 3. kolo:

New York 3. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová skončila svoju púť na US Open, čo bol pravdepodobne jej posledný turnaj v kariére. Bývalá svetová jednotka prehrala v noci na sobotu v 3. kole s Austrálčankou Aljou Tomljanovičovou po trojhodinovej bitke 5:7, 7:6 (4) a 1:6, no ešte definitívne neoznámila koniec kariéry.Na otázku, či by mohla prehodnotiť svoj plánovaný koniec, na kurte odpovedala: "." O chvíľu neskôr na tlačovej konferencii po priamej otázke ešte zavtipkovala: "." Williamsová, ktorá oslávi koncom septembra 41. narodeniny, narážala na januárový grandslamový turnaj Australian Open.Šesťnásobná newyorská šampiónka na turnaji najprv vyradila Danku Koviničovú z Čiernej Hory 6:3, 6:3 a v 2. kole prekvapujúco aj druhú hráčku svetového rebríčka Anett Kontaveitovú z Estónska 7:6 (4), 2:6, 6:2. Tomljanovičová bola už nad jej sily, no Williamsová aj v sobotňajšom zápase ukázala svoje kvality a do konca sa nevzdávala. V úvodnom sete sa po brejku dostala do vedenia 5:3, no následne stratila vlastné podanie, čo sa zopakovalo aj v 11. geme a Tomljanovičová premenila v ďalšom tretí setbal. Druhý maratónsky set trval až hodinu a 23 minút. Hrajúca legenda zobrala o jedenásť rokov mladšej súperke podanie v druhej a štvrtej hre a viedla už 4:0. Štyridsiatašiesta hráčka rebríčka WTA však dokázala znížiť, v dlhom ôsmom geme odvrátila štyri brejkbaly a v desiatom vyrovnala na 5:5. Set dospel až do tajbrejku, ktorý vyhrala Williamsová 7:4. V rozhodujúcom treťom ju už Austrálčanka zlomila, i keď opäť odštartovala strateným podaním. Hneď však vyrovnala a dostala sa do vedenia 5:1. Williamsová ani za tohto stavu nezložila zbrane. Pred vypredanými tribúnami na štadióne Arthura Ashea odvrátila päť mečbalov, no šiesty už nedokázala a po troch hodinách na turnaji skončila.Nasledovali dojímavé scény. Williamsová sa priamo na kurte prihovorila k fanúšikom, rodine, sestre i svojím súperkám. "," uviedla. Špeciálne sa poďakovala svojim rodičom Richardovi Williamsovi a Oracene Priceovej, ktorí ju i staršiu sestru Venus nasmerovali na vrchol v tenise: "Všetko to začalo mojimi rodičmi. Zaslúžia si všetko. A nebola by som Serena, keby nebola Venus, takže ti ďakujem. Ona je jediný dôvod, prečo Serena Williamsová kedy existovala."Aj súperka po zápase ocenila jej kariéru: "."Serena Williamsová získala 23 grandslamových titulov vo dvojhre. Posledný vybojovala na Australian Open 2017 v čase, keď už bola tehotná a nosila pod srdcom dcérku Olympiu. Na vytúženú 24. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky, ktorou by vyrovnala historický rekord Austrálčanky Margaret Courtovej nedosiahla. Amwričanka získala svoj prvý grandslamový titul v septembri 1999 v New Yorku, keď mala sedemnásť rokov. Počas kariéry vyhrala sedemkrát Wimbledon a Australian Open, šesťkrát US Open a trikrát sa tešila z triumfu na Roland Garros. Bývalá svetová jednotka sa po ročnej pauze vrátila na kurty v júni prehrou v úvodnom kole vo Wimbledone.Tunisanka Ons Jabeurová zdolala v 3. kole ako nasadená päťka domácu Američanku Shelby Rogersovú 4:6, 6:4, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti nasadenej osemnástke Ruske Veronike Kudermetovovej, ktorá deklasovala Maďarku Dalmu Gálfiovú 6:2, 6:0. Suverénne ide ďalej Číňanka Šuaj Čang, premožiteľka Slovenky Anny Karolína Schmiedlovej z 2. kola zvíťazila nad Kanaďankou Rebeccou Marinovou 6:2, 6:4. V súboji dvoch nasadených Američaniek zdolala dvanástka turnaja Coco Gauffová dvadsiatku Madison Keys hladko 6:2, 6:3. Víťazka z roku 2019 Bianca Andreescuová z Kanady prehrala so sedemnástou nasadenou Caroline Garciovou 3:6, 2:6.Ajla Tomljanovičová (Aus.) - Serena Williamsová (USA) 7:5, 6:7 (4),6:1, Coco Gauffová (USA-12) - Madison Keys (USA-20) 6:2, 6:3,Caroline Garcia (Fr.-17) - Bianca Andreescu (Kan.) 6:3, 6:2,Alison Riskeová-Amritrajová (USA-29) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 6:4,Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Aleksandra Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3,Šuaj Čang (Čína) - Rebecca Marinová (Kan.) 6:2, 6:4,Veronika Kudermetovová (Rus.-18) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:2, 6:0,Ons Jabeurová (Tun.-5) - Shelby Rogersová (USA-31) 4:6, 6:4, 6:3.