Serena Williamsová sa zúčastní na turnaji WTA v Kentucky

New York 17. júla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa predstaví na premiérovom turnaji WTA v Kentucky. Podujatie zaradili do kalendára po prvý raz a uskutoční sa od 10. augusta. Okrem Williamsovej sľúbila účasť aj víťazka US Open 2017 Sloane Stephensová.



Tenisovú sezónu prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu, turnaje WTA obnovia 3. augusta podujatím v Palerme. Informovala o tom agentúra AFP.