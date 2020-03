Serenu Williamsovú ťaží počas pandémie izolácia a strach o dcéru

Los Angeles 22. marca (TASR) - Šíriaci sa nový koronavírus neohrozuje iba fyzické zdravie, ale zabrať dostáva aj psychika. Americká tenistka Serena Williamsová priznala, že týždne izolácie kombinované so strachom o dvojročnú dcéru Olympiu ju privádzajú do zúfalstva. Svoju spoveď zverejnila v sérii videí na platforme TikTok.



"Dodržujem pravidlá a snažím sa vyhýbať sociálnemu kontaktu. Je to však ťažké, už som na pokraji síl. Každá maličkosť ma dokáže vykoľajiť. Stačí, aby moja dcéra zakašlala a hneď sa strhnem, nahnevám... A potom ma to mrzí. Vyroja sa obavy, je zdravá, je v poriadku ? Čo pre ňu môžem urobiť ? Namiesto toho, aby som využila prerušenú sezónu, som vo veľkom strese," povedala 23-násobná grandslamová víťazka.



Mnohí ľudia nový koronavírus podcenili, pribúdajúce prípady v Čine zľahčovali a mysleli si, že pre obrovskú vzdialenosť sa ich netýka. Jednou z nich bola aj Williamsová. "Zrazu zrušili turnaj v Indian Wells, povedala som si, fajn aspoň budem mať viac voľna, lenže potom zrušenia pribúdali a uvedomila som si, že je to divné a každým ďalším zrušeným podujatím, moja úzkosť narastala," priblížila Williamsová, ktorá však napriek okolnostiam nestratila na odhodlaní: "Som si istá, že to zvládneme, musíme."



Vo svete hlásia už viac ako 308-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, ktorému podľahlo 13.069 ľudí.