Istanbul 1. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos je údajne blízko k prestupu do Galatasarayu Istanbul. Informovali o tom viaceré turecké médiá.



Podľa zdroja sa už vedenie istanbulského tímu dohodlo so 37-ročným Španielom na podmienkach zmluvy. Ramos je odchovanec Sevilly, v roku 2005 prestúpil do Realu Madrid, kde hral až do roku 2021. Uplynulé dve sezóny strávil v Paríži St. Germain, počas nich dal šesť gólov v 58 zápasoch. S francúzskym tímom získal tri trofeje.