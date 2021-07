Sergio Ramos mieri na dva roky do Paríža St. Germain

Paríž 1. júla (TASR) - Španielsky futbalový obranca Sergio Ramos by sa mal stať novou posilou Paríža St. Germain. S francúzskym tímom sa už údajne dohodol na dvojročnom kontrakte.



Podľa francúzskych médií Ramos odmietol ponuku dvoch anglických klubov. Jeho doterajší zamestnávateľ Real Madrid mu predĺženie spolupráce neponúkol. Do hlavného mesta Španielska prišiel v roku 2005 z FC Sevilla a s Realom získal 22 trofejí. Ramosa v uplynulej sezóne trápili zranenia a nedostal sa ani do nominácie na EURO 2020. Správu priniesla agentúra DPA.