Paríž 3. júna (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos opúšťa Paríž St. Germain. Tridsaťročnému obrancovi sa vo francúzskom klube končí 30. júna zmluva a na sociálnych sieťach potvrdil, že v sobotu odohrá svoj záverečný zápas v drese PSG. Už istý šampión Ligue 1 privíta doma Clermont Foot.



Španielsky veterán tak nasleduje kroky Lionela Messiho, PSG potvrdil odchod argentínskeho útočníka už vo štvrtok. Podľa viacerých zahraničných médií nie je vylúčené, že z klubu odíde po sezóne aj tretí hviezdny hráč - Brazílčan Neymar.



"Zajtra je špeciálny deň, keď sa rozlúčim s PSG a uzavriem ďalšiu kapitolu v mojom živote. Netuším, o koľkých miestach môže jeden človek povedať, že boli jeho domov, no bez pochybností to môžem vyhlásiť o Paríži a jeho fanúšikoch. Ďakujem za dve výnimočné sezóny, počas ktorých som vydal zo seba všetko," uviedol v piatok na sociálnych sieťach Ramos.



Tridsaťsedemročný stopér prišiel do francúzskej metropoly v roku 2021 po úspešnom pôsobení v Reale Madrid, s ktorým päťkrát vyhral La Ligu a štyrikrát triumfoval v Lige majstrov. S PSG dvakrát získal majstrovský titul v Ligue 1 a za klub odohral 57 zápasov vo všetkých súťažiach. Z toho 44 pochádza z končiacej sa sezóny, jeho prvú v Paríži nahlodali zranenia.



"Radi by sme vyjadrili Sergiovi Ramosovi nesmiernu vďačnosť za dve sezóny, ktoré odohral v našom klube. Jeho líderské schopnosti, oddanosť pre tím a profesionalizmus, v kombinácii s obrovskými skúsenosťami, z neho robia skutočnú futbalovú legendu. Bola pre nás česť mať ho v Paríži. Každý v klube mu želá iba to najlepšie," uviedol prezident PSG Nasser Al-Khelaifi v klubovom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Ramos už koncom februára ukončil reprezentačnú kariéru. S národným tímom získal v roku 2010 titul majstra sveta a v rokoch 2008 a 2012 titul majstra Európy.



Jeho miesto v strede obrany PSG by mal v budúcej sezóne zaplniť kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, ktorý do Paríža mieri z milánskeho Interu. Podľa médií chce klub priviesť v lete aj krídelníka Realu Madrid Marca Asensia.