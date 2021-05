Sergio Ramos si zranil achilovku a opäť musí pauzovať

Madrid 8. mája (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos z Realu Madrid utrpel ďalšie zranenie a hrozí mu, že okrem konca klubovej sezóny príde aj o majstrovstvá Európy. Real v sobotu informoval, že 35-ročný obranca má problémy s ľavou achilovkou, neuviedol však, koľko bude vynútená pauza trvať.



Periodikum AS citovalo klubového lekára, podľa ktorého nie je zranenie vážne, no bude sa hojiť dlhšie vzhľadom na hráčov vek. Ramos sa vrátil do zostavy v stredajšej neúspešnej odvete semifinále Ligy majstrov na pôde londýnskej Chelsea (0:2) a španielske médiá už špekulujú, že to mohlo byť jeho posledné vystúpenie v drese "bieleho baletu". Kontrakt mu vyprší 30. júna a rokovania o predĺžení zatiaľ neviedli k dohode.