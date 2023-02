Sergio Ramos ukončil kariéru v národnom tíme

Madrid 23. februára (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Ramos ukončil vo veku 36 rokov reprezentačnú kariéru. Za národný tím hral naposledy v marci 2021, tréner Luis Enrique ho nezaradil do kádra pre EURO 2020 a ani MS 2022 v Katare.



Hoci v uplynulých dvoch rokoch sa v národnom mužstve neobjavil, obranca zažil v drese "La Furie Roja" oslnivú kariéru. Ramos bol dôležitou súčasťou tímu pri triumfe Španielska na troch významných podujatiach za sebou - ME 2008, MS 2010 i ME 2012. Nastúpil v 180 reprezentačných dueloch, v ktorých strelil 23 gólov. Na klubovej úrovni ďalej pokračuje v drese Paríža St. Germain. Informácie priniesla agentúra DPA.