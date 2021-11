Sergio Ramos už trénuje so spoluhráčmi z PSG

Paríž 9. novembra (TASR) - Bývalý kapitán Realu Madrid Sergio Ramos sa naplno zapojil do tréningového procesu so spoluhráčmi vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain.



Španiela od príchodu do metropoly Francúzska trápili zranenia a jeho očakávaný debut sa stále odkladal. "Teraz však vidí svetlo na konci tunela. Všetko ide podľa plánu a čoskoro by mohol byť k dispozícii," napísal internetový portál marca.com.



Tridsaťpäťročný Ramos sa v júli po dlhých 16-tich rokoch rozlúčil s Realom a ako voľný hráč sa upísal na dva roky PSG. Posledný súťažný zápas odohral v máji, keď nastúpil za Madridčanov v semifinále Ligy majstrov proti Chelsea.