Séria je vyrovnaná! Košice zdolali Slovan aj v druhom domácom zápase

HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 2. Rogoň (Volgin, Šedivý), 60. Paršin (Chovan, Pereskokov), 60. Ihnačák (McPherson) - 51. Jääskeläinen (Harris, Breton). Rozhodovali: J. Konc ml., Stano - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8031 divákov.

/stav série: 2:2/



Košice: Riečický - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Romančík, Deyl, Saucerman - Klhůfek, Chovan, Paršin - McPherson, Ihnačák, Rogoň - Pereskokov, Slovák, Lapšanský - Jokeľ, Havrila, Milý

Slovan Bratislava: Peters - Breton, MacKenzie, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Fominych, Zigo, Matoušek - Belluš, Kytnár, Chalupa

Košice 12. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili vo štvrtom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 3:1 a vyrovnali stav série na 2:2.. O triumfe "oceliarov" rozhodol v 60. minúte útočník Denis Paršin. Piaty zápas je na programe v piatok 15. apríla od 18.30 v Bratislave.Domáci mali ideálny vstup do zápasu, keď ho začali tak, ako skončili predošlý - gólom Patrika Rogoňa. Krádelník, ktorý v utorok v 2. formácii nahradil zraneného Mareka Bartánusa, sa dostal k zakončeniu zo strednej vzdialenosti a strelou do ľavého horného rohu Petersovej bránky otvoril skóre - 1:0. Na dlhé minúty išlo o jediný gól a zápasu dominovali pevné defenzívy na čele s brankármi. V 14. minúte bol blízko k vyrovnaniu Haščák, ale brankár Riečický zmaril jeho príležitosť.V úvode druhej časti sa do nebezpečnej pozície dostal Šedivý, ale tesné skóre nezmenil. Následné presilovky na jednej ani druhej strane na skóre nič nezmenili. Najzaujímavejší moment druhej tretiny priniesla 38. minúta. V nej sa sa obranca hostí Valach predral až pred Riečického, fauloval ho Šedivý, no z nariadeného trestného strieľania Haščák neprekonal domáceho brankára.Slovanisti postupne zvyšovali tlak a čoraz častejšie sa hralo pred Riečickým. Ten v úvode tretej časti zmaril viacero nebezpečných príležitostí, poradil si aj so zložitou situáciou po strele Harrisa, no v 51. minúte kapituloval. Jääskeläinenovu nenápadnú strelu z väčšej vzdialenosti tečoval košický obranca Volgin a Riečický nestihol zareagovať - 1:1.Rozhodujúci moment priniesla presilovka Košíc počas vylúčenia Gachulinca. Spoluprácu s Pereskokovom a Slovákom zblízka zakončil Paršin a prekonal Petersa - 2:1. Hostia v závere skúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Ihnačák gólom do prázdnej bránky uzavrel konečný výsledok na 3:1.