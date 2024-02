Serie A bude naďalej pokračovať s 20 účastníkmi

Miláno 12. februára (TASR) - Talianska najvyššia futbalová súťaž bude naďalej pokračovať s dvadsiatimi účastníkmi. Ligové zhromaždenie Serie A v pondelok zmarilo pokus najväčších talianskych klubov znížiť počet tímov na osemnásť.



Vedenie súťaže vo svojom vyhlásení uviedlo, že "súčasný formát ligy s 20 tímami bol potvrdený" po stretnutí v jej milánskom sídle. Talianske médiá uviedli, že Inter Miláno, Juventus Turín, AC Miláno a AS Rím boli jediné štyri kluby, ktoré hlasovali za návrh, všetkých ostatných šestnásť mužstiev hlasovalo proti.



Myšlienka znížiť počet tímov v najvyššej talianskej súťaži sa objavuje už dlhšie, keďže počet zápasov, ktoré odohrajú kluby a hráči, sa zvyšuje. Štyri najlepšie mužstvá Serie A si zaistia účasť v Lige majstrov, ktorá bude mať od budúceho ročníka nový formát. Tímy budú musieť odohrať o dva zápasy viac, kým sa rozhodne o ich postupe do vyraďovacej fázy, čím pribudnú ďalšie stretnutia do už aj tak preplneného kalendára.



Menšie kluby Serie A odmietli súhlasiť so znížením počtu účastníkov. "Som proti tomu rovnako ako všetky ostatné stredné a malé kluby. Nechápem, prečo by sme mali toľkým tímom odoprieť možnosť snívať," povedal Sticchi Damiani, prezident Lecce podľa agentúry AFP.



Vedenie Serie A uviedlo, že schválilo návrh reforiem, ktorý predloží Talianskej futbalovej federácii (FIGC) budúci mesiac. Liga bude na mimoriadnom valnom zhromaždení 11. marca presadzovať väčšiu autonómiu FIGC a model riadenia, o ktorom prezident súťaže Lorenzo Casini začiatkom tohto mesiaca povedal, že by bol podobný anglickej Premier League.