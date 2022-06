Šerif nemôže odohrať domáce duely európskych súťaží v Podnestersku

Tiraspoľ 25. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) nedovolí moldavskému klubu Šerif Tiraspoľ odohrať domáce zápasy európskych súťaží na jeho štadióne v Podnestersku. Reagovala tak na súčasnú situáciu na území Ukrajiny. Tú koncom februára vojensky napadlo Rusko, na ktoré má moldavský klub silné politické aj finančné prepojenie.



Šerif sa stal minulý rok historicky prvým moldavským klubom v skupinovej fáze Ligy majstrov. Do vyraďovacej fázy LM síce nepostúpil, no po senzačnom triumfe 2:1 na pôde Realu Madrid a výsledkoch 2:0 a 1:1 so Šachtarom Doneck obsadil v D-skupine tretie miesto.



"Vo svetle obrovskej vojenskej eskalácie, ktorej následkom je invázia na územie Ukrajiny, sa vedenie UEFA rozhodlo, že žiadny zo súťažných zápasov sa až do odvolania neodohrá v Podnestersku," citovala agentúra AP z oficiálneho vyhlásenia UEFA, ktorá umožnila Šerifu odohrať domáce stretnutia v Kišiňove.



To najbližšie ho čaká 13. júla, keď v odvete 1. kola kvalifikácie LM privíta bosnianskeho majstra Zrinjski Mostar. Tiraspoľ sa navyše nachádza len 90 kilometrov od ukrajinskej Odesy, ktorá je pravidelne terčom bombardovania zo strany ruskej armády.