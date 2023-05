Sériu Seattlu s Dallasom rozhodne siedmy zápas

NHL - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas



Seattle Kraken - Dallas Stars 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)



Góly: 9. Gourde (Tolvanen, Schultz), 17. Eberle (Tolvanen, McCann), 22. Tolvanen (Bjorkstrand, Gourde), 25. Kartye (Dunn, Beniers), 49. Beniers (Eberle, Schwartz), 60. Eberle (Wennberg) – 10. Marchment (Seguin, Domi), 26. Pavelski (Heiskanen, Robertson), 49. Kiviranta (Harley, Faksa). Brankári: Grubauer - Oettinger (25. Wedgewood), strely na bránku: 29:23.



/stav série: 3:3/



New York 14. mája (TASR) - Hokejisti Seattlu vyrovnali stav série 2. kola play off NHL s Dallasom na 3:3. V šiestom semifinále Západnej konferencie uspeli doma 6:3 a vynútili si rozhodujúci siedmy zápas. Ten sa bude hrať v noci na utorok v Dallase. Jordan Eberle (2+1) a Eeli Tolvanen (1+2) si v drese Seattlu pripísali po tri body. Za Dallas sa strelecky presadil aj Joe Pavelski a ôsmym gólom v jednej sérii stanovil nový klubový rekord.Kraken odskočili na začiatku druhej tretiny súperovi na rozdiel troch gólov (4:1) a náskok si už nenechali vziať. Po štvrtom inkasovanom góle nahradil Scott Wedgewood v bránke Dallasu Jakea Oettingera. Za domácich mal Philipp Grubauer 20 úspešných zákrokov. Pavelski dal v kariére už 72 gólov vo vyraďovačke, čo je spolu s Alexandrom Ovečkinom najviac spomedzi stále aktívnych hráčov. Jeho osem zásahov v play off znamená aj vyrovnanie zápisu Martina St. Louisa (New York Rangers, 2014) a Johnnyho Bucyka (Boston Bruins, 1974) medzi hráčmi vo veku 38 a viac rokov.povedal pre nhl.com Yanni Gourde, ktorý na konci 9. minúty dostal Kraken do vedenia. Na zásah dvojnásobného víťaza Stanley Cupu s Tampou Bay však o 31 sekúnd neskôr zareagoval Mason Marchment a vyrovnal na 1:1. Kraken potom strelili tri góly za sebou. Ešte v prvej tretine sa v presilovke zorientoval Eberle a behkendom vrátil tímu vedenie. Domáci mali v elektrizujúcej atmosfére výborný vstup do druhej časti, po krásnej prihrávke Olivera Bjorkstranda zvýšil v 22. minúte na 3:1 Tolvanen a o tri minúty neskôr sa strelou švihom prezentoval nováčik Tye Kartye, ktorý dal svoj tretí gól v play off.povedal obranca Stars Esa Lindell, ktorý mal štyri mínusky. Tretí najprodukívnejší hráč play off Roope Hintz vyšiel v tomto zápase bodovo naprázdno.Pavelski znížil na 2:4 úspešným tečom v 26. minúte, ale domácich potom podržal brankár Grubauer, aj keď mu pomohla konštrukcia bránky po strelách Pavelského a Jasona Robertsona. V záverečnej časti zvýšil na 5:2 ďalší nováčik Seattlu Matty Beniers, bleskovo síce znížil Joel Kiviranta, no posledné slovo mal Eberle, ktorý spečatil triumf Kraken gólom do prázdnej bránky.povedal tréner Dave Hakstol.Seattle čaká druhý siedmy zápas, v úvodnom kole vyradil nováčik v play off obhajcu Stanley Cupu Colorado.dodal kormidelník Seattlu. Rozhodujúci siedmy zápas je na programe v noci na utorok o 2.00 SELČ v Dallase.