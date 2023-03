Šerm: Francúzsko zrušilo súťaž na protest návratu Rusov a Bielorusov

Paríž 31. marca (TASR) - Francúzsko je ďalšou krajinou, ktorá zrušila šermiarsku súťaž po rozhodnutí Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE) povoliť ruským a bieloruským športovcom návrat do medzinárodných súťaží. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzska šermiarska federácia uviedla, že s poľutovaním oznamuje zrušenie májovej súťaže, ktorá je súčasťou Svetového pohára a slúži ako kvalifikačné podujatie na OH 2024 v Paríži. Vo vyhlásení uviedla, že nie je schopná vyhovieť požiadavkám FIE týkajúcich sa ruských a bieloruských šermiarov.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok odporučil športovým federáciám a organizátorom podujatí, aby sa ruskí a bieloruskí športovci vrátili do súťaží ako jednotlivci pod neutrálnou vlajkou. Na protest proti rozhodnutiu FIE boli v Dánsku a Nemecku zrušené šermiarske súťaže.